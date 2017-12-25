ДТП у станции метро "Славянский бульвар" унесло жизни четырех человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В результате ДТП с автобусом у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы 25 декабря погибли четверо и пострадали 11 человек, девять из которых находятся в больнице. Водитель автобуса задержан.

Как произошло ДТП

ДТП произошло у станции метро "Славянский бульвар" около 14:50 мск. Рейсовый автобус, следовавший из Сколкова до "Славянского бульвара", въехал в многолюдный подземный переход.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. В момент происшествия в автобусе находились пассажиры.

Погибшие и пострадавшие

По словам представителя пресс-службы столичного департамента здравоохранения, четыре человека погибли на месте. "Еще 11 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы, еще двоим помощь оказана на месте", - сказал сотрудник пресс-службы. Пострадавшие госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ №67 им. Ворохобова, больницу им. Юдина и детскую городскую больницу им. Сперанского. Среди пострадавших - пять женщин, пять мужчин и 16-летняя девушка.

Для оказания помощи людям были задействованы не только автомобили скорой помощи, но и вертолеты Московского авиационного центра. Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи, все погибшие и пострадавшие в результате ДТП - пешеходы.

В настоящее время трое из числа пострадавших - двое мужчин и одна женщина - находятся в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщил директор НИИ Сергей Петриков. По его словам, пострадавшие находятся в противошоковом зале.

"Сейчас мы проводим обследование. Часть обследования уже проведена, по результатам будет сформирован план лечебных мероприятий", - сказал Петриков, отметив, что все пациенты находятся в сознании. По его словам, они "пережили стрессовую ситуацию", медикам главное понять, "какой у них характер повреждений".

Жертвы опознаны

Личности четырех погибших в ДТП установлены. "Среди них 12-летняя девочка, две женщины в возрасте 53 и 38 лет, а также один 27-летний мужчина. Все они жители Московского региона", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Возбуждено дело

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту ДТП по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

В ведомстве уточнили, что водитель автобуса, въехавшего в подземный переход, сообщил от отказе тормозов. "Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", - сообщили в СК.

"В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса. Следователи приступили к его допросу", - сообщили в СК.

Трезвый водитель

Водитель автобуса был задержан представителями правоохранительных органов. "Перед выездом из автопарка все водители проходят медицинский контроль. Проведенное перед рейсом освидетельствование водителя показало, что все в порядке", - сказал ТАСС представитель Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия.

Результаты медицинского освидетельствования также показали, что водитель автобуса был трезв, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В "Мострансавто" сообщили ТАСС, что автобус ходил по маршруту 818 Сколково - метро "Славянский бульвар". Позднее в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что "автобус был исправен".

Не тормозил

По мнению представителей группы ГАЗ, являющейся производителем автобуса, водитель не тормозил. "Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования", - говорится в сообщении компании.

В нем также отмечается, что "с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился".

Причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз. Ранее ГАЗ направил предложения по включению своих специалистов в работу комиссии по расследованию причин происшествия.

Автобус ЛИАЗ-5292.60 был изготовлен Ликинским автобусным заводом группы ГАЗ в 2016 году и передан ГУП МО "Мострансавто" для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья. На учет ГИБДД машина была поставлена 4 января 2017 года.

Как отмечают в компании, автобусы этого типа оснащаются сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой Wabco или Knorr-Bremse с системой ABS с двумя уровнями резервирования при отказе. Первый уровень резервирования - когда при обрыве первого контура система имеет возможность затормозить вторым контуром, второй уровень - это задействование запасной тормозной системы, которая приводится в действие пружинными энергоаккумуляторами, находящимися в состоянии постоянной готовности к срабатыванию за счет предварительно сжатых пружин.

Мэр распорядился о проверке

Мэр Москвы Сергей Собянин после аварии на западе Москвы дал поручение провести проверку всего автобусного парка. "Мы проведем тщательное расследование", - заявил он после приезда на место происшествия. Вместе с Собяниным туда же прибыли заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и заммэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Пострадавшим помогут

Власти Москвы окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП, заявил заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. "Мэр дал распоряжение, и это распоряжение уже ложится на бумагу, об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Со всеми пострадавшими работают сотрудники социальной помощи", - сказал он.

По словам собеседника агентства, "помощь будет оказана всем, независимо от места регистрации".

Страховка оплатит

Родственникам погибших пешеходов полагаются страховые выплаты по закону об ОСАГО (до 500 тыс. рублей), следует из сообщения Национального союза страховщиков ответственности (НССО). При этом родственникам пассажиров автобуса в такой ситуации полагались бы выплаты до 2 млн рублей.

"Пострадавшим и родственникам погибших пешеходов положены страховые выплаты по ОСАГО", - говорится в сообщении НССО. Страховка ОСАГО у "Мострансавто" - владельца автобуса - оформлена в компании МАКС, сообщил ТАСС представитель перевозчика. В компании МАКС это подтвердили.