Четвертый за месяц рейс "Победы" сел в Волгограде из-за курильщика

ВОЛГОГРАД, 25 декабря. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Владикавказ - Москва, в понедельник совершил незапланированную посадку в Волгограде из-за курильщика, сообщила ТАСС представитель авиакомпании.

"В процессе полета командир воздушного судна сообщил о пассажире, который нарушил правила поведения на борту - курил. Принято решение о посадке в запасном аэропорте в Волгограде", - сказала собеседница.

Она уточнила, что для работы с нарушителем вызваны сотрудники транспортной полиции. Это четвертый подобный случай менее, чем за три недели.

Рейс, по данным собеседницы, следовал из Владикавказа в столичный аэропорт "Внуково". Посадку он совершил в 18:21 мск, вылетел в Москву в 19:02 мск.

Руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Ольга Поройкова сообщила, что после посадки нарушитель был доставлен в полицию и привлечен к административной ответственности.

"Мужчина 1984 года рождения закурил в пути следования в туалете самолета авиакомпании "Победа", следующего из Владикавказа в Москву. Из-за этого лайнер совершил экстренную посадку в Волгограде. Снятый с рейса нарушитель привлечен к административной ответственности, ему грозит максимальное наказание до 15 суток ареста", - сказала она.

По ее словам, нарушитель доставлен в линейное отделение полиции. В отношении него составлены протоколы об административном правонарушении по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: "Курение в запрещенных для этого местах" и "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".

Она пояснила, что если за курение в запрещенных местах наказание предусмотрено лишь в виде штрафа до 1 тыс. рублей, то за неподчинение командиру воздушного судна предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей или в виде административного ареста на срок до 15 суток.