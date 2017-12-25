Нетрезвый москвич ранил из травматики гражданина Таджикистана, сделавшего ему замечание

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пьяный москвич в Сергиево-Посадском районе Подмосковья ранил из травматического оружия гражданина Таджикистана, сделавшего ему замечание, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Вечером в понедельник в Сергиево-Посадском районе Подмосковья два гражданина Таджикистана сделали замечание шедшему по улице жителю Москвы, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Завязалась словесная перепалка, в результате чего мужчина выхватил травматическое оружие и начал стрелять в оппонентов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате был ранен один из граждан Таджикистана.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что в понедельник в одну из больниц Сергиево-Посадского района был доставлен 44-летний мужчина с пулевым ранением.

"Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 49-летнего жителя Москвы, который во время конфликта применил травматическое оружие", - сказал сотрудник пресс-службы.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметил он.