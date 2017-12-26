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Число погибших при пожаре в жилом доме в ЯНАО 24 декабря увеличилось до семи

Происшествия
26 декабря, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

После разбора завалов спасатели обнаружили фрагменты тел еще троих людей

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Во время пожара в жилом доме в Красноселькупском районе ЯНАО 24 декабря

Во время пожара в жилом доме в Красноселькупском районе ЯНАО 24 декабря

© Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спасатели обнаружили останки еще троих погибших при пожаре, произошедшем в воскресенье в жилом доме в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Таким образом, число жертв увеличилось до семи, сообщил ТАСС во вторник глава администрации района Василий Паршаков.

Пожар в жилом доме в селе Красноселькуп в 260 километрах к востоку от Нового Уренгоя произошел ночью 24 декабря. Ранее сообщалось, что погибли трое детей и одна женщина. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"После разбора завалов обнаружены фрагменты тел еще троих людей. Проводятся следственные действия", - сказал Паршаков.

По данным МЧС, в доме зарегистрированы 32 человека. Здание было признано аварийным в 2015 году, а до 2020 года его должны были расселить. Власти ЯНАО выразили готовность оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В понедельник в Красноселькупском районе был объявлен траур.

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