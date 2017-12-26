Эксперты не нашли порнографии в деле главы карельского "Мемориала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Эксперты не обнаружили элементов порнографии в фотографиях, которые содержатся в уголовном деле главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, сообщил во вторник ТАСС его адвокат Виктор Ануфриев. Карельского правозащитника судят по обвинению в изготовлении порнографии с участием приемной дочери, а также в педофилии и незаконном хранении частей огнестрельного оружия.

Ранее Ануфриев в суде выразил недоверие заключению АНО "Центр социокультурных экспертиз", которое делало первую экспертизу по делу и признало фото порнографическими. В сентябре городской суд Петрозаводска удовлетворил ходатайство защитника о повторной проверке фото и назначил проведение новой экспертизы в организации "Федеральный департамент независимой судебной экспертизы". Результаты экспертизы стали известны во вторник в ходе закрытого судебного заседания.

"Эксперты выяснили то, что снимки не являются порнографическими, а это бытовые фотографии. В связи с этим я заявил ходатайство об изменении меры пресечения Юрию Алексеевичу на любую другу, не связанную с содержанием под стражей", - сказал Ануфриев.

По словам защитника, представитель прокуратуры попросила у суда время для подготовки ходатайства о проведении новой экспертизы в другом экспертном учреждении. Суд рассмотрит оба ходатайства сегодня в 14:30 мск.

Дело Дмитриева

61-летнему Юрию Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ ("Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия"). По версии следствия, с 2008 года по 2015 год обвиняемый неоднократно фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, Дмитриев незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена.

Ранее Ануфриев сообщил ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году - ни одного снимка. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

Дмитриев был арестован 15 декабря 2016 года и с тех пор находится под стражей. Тогда предъявленное обвинение он назвал "сюрреализмом" и вину не признал, так как никаких, по его словам, противозаконных действий в отношении ребенка не совершал. В защиту Дмитриева выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры. 1 июня 2017 года городской суд Петрозаводска приступил к рассмотрению уголовного дела Дмитриева по существу в закрытом режиме.