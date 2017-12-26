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В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконных финансовых операциях

Происшествия
26 декабря, 12:52 UTC+3 МОСКВА 26 декабря. МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Злоумышленники извлекли доход в размере свыше 34 млн рублей

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МОСКВА 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы нелегальных банкиров, получивших незаконный доход в размере свыше 34 миллионов рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участников организованной группы в возрасте от 28 до 35 лет по подозрению в осуществлении незаконных финансовых операций", - сказала представитель МВД, отметив, что злоумышленники извлекли доход в размере свыше 34 млн рублей.

По ее словам, задержанные организовали несколько коммерческих фирм, получив возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. "Счета фиктивных фирм использовались злоумышленниками для обналичивания за комиссионное вознаграждение денежных средств заинтересованных юридических лиц под предлогом мнимой оплаты выполненных работ, оказанных услуг либо поставленных товаров", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

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