В 2017 году в СКФО с участием Росгвардии ликвидировано 78 бандитов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Около 80 бандитов уничтожено с участием сотрудников Росгвардии на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в нынешнем году, сообщил во вторник замдиректора ведомства Сергей Меликов.

"Удалось снизить уровень противоправной деятельности бандподполья. В результате мероприятий нейтрализовано 78 бандитов", - сказал он.

По словам Меликова, изъято более 600 единиц стрелкового и более 500 единиц охотничьего оружия, а также 60 гранатометов. "Уничтожено свыше 260 объектов инфраструктуры бандподполья", - отметил замглавы Росгвардии.

Он также отметил, что террористы, ликвидированные в декабре в Ставрополе, могли готовить теракты на Новый год. "Можно только предположить, почему бандиты готовили [теракты] в декабре. Безусловно, одним из вероятных объектов диверсии и террористических атак могли служить массовые мероприятия, проводимые в новогодние праздники", - сказал Меликов.

По его словам, в Ставрополе в оказании силовой поддержки сотрудникам УФСБ по Ставропольскому краю участвовали две группы блокирования ОМОН Росгвардии. При проверке частного домовладения произошел огневой контакт, в результате которого были уничтожены три преступника. Также в Ставрополе сотрудники Росгвардии ликвидировали бандита, который привел в действие самодельное взрывное устройство в многоквартирном доме. "При этом жертв среди населения сотрудниками ведомства не допущено", - добавил Меликов.

Он также напомнил, что 15 декабря в Кабардино-Балкарии были ранены три бойца Росгвардии, которые попытались остановить автомобиль с преступниками, оказавшими сопротивление. 17 декабря в Дагестане совместно с сотрудниками ФСБ были уничтожены три бандита, оказавшие сопротивление, "с места боестолкновения изъяты два автомата, пистолет, четыре ручные гранаты, боеприпасы, взрывчатые вещества, элементы для создания самодельных взрывных устройств", отметил Меликов.

18 декабря в ходе контртеррористической операции в Карачаево-Черкесии были ликвидированы пять боевиков, включая главаря бандгруппы. "В ходе осмотра места боестолкновения изъяты автоматы, металлические фрагменты от поясов шахидов, компоненты для изготовления взрывных устройств", - добавил Меликов.