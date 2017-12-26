На Сахалине штормовым ветром с балкона унесло пенсионерку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ураганный ветер унес с балкона на 4 этаже пенсионерку, которая вышла покурить. Об этом ТАСС сообщили в отделе ГО и ЧС администрации Углегорского района.

"Бабушка вышла покурить на балкон, расположенном на 4 этаже. Штормовым ветром ее подхватило и отбросило в снежный сугроб у дома",- рассказал собеседник агентства.

По его словам, скорая помощь подъехать к дому пострадавшей не смогла, поэтому пенсионерка была доставлена в больницу в ковше снегоуборочной машины.

"Бабушка госпитализирована, у нее травмы", - отметил сотрудник отдела ГО и ЧС.

Мощный циклон подошел к Сахалину в понедельник. В Углегорском районе скорость ветра достигала 42 м/с. В городе повреждены кровли жилых домов и поликлиник.