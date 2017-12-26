Суд ужесточил наказание экс-главе астраханского УФСИН

АСТРАХАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Суд Астраханской области ужесточил наказание до двух лет лишения свободы условно экс-главе регионального управления ФСИН Алексею Киктеву, которого ранее признали виновным в том, что он заставлял подчиненных и заключенных одной из колоний ремонтировать свой дом. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-секретарь прокуратуры региона Юлия Свитина.

Ранее Киктева признали виновным в превышении должностных полномочий: он заставлял подчиненных и заключенных одной из колоний ремонтировать свой дом. В ноябре Советский суд Астрахани назначил ему наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций в правоохранительных органах, государственных органах, органах местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года.

"В связи с несправедливостью назначенного наказания ввиду его мягкости государственным обвинителем на приговор принесено апелляционное представление. Суд апелляционной инстанции приговор изменил и усилил наказание до двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год", - уточнила Свитина.

Следователи и суд установили, что Киктев потребовал от двух своих подчиненных сделать ремонт в его новом доме. Сотрудники УФСИН, опасаясь негативных последствий на службе, были вынуждены приобрести на собственные деньги и комплектующие для изготовления окон, лестницы, шкафов, вольера для собаки и беседки, а также тротуарную плитку на общую сумму более 400 тыс. рублей. Затем в производственных цехах исправительной колонии часть предметов была изготовлена лицами, отбывающими там наказание, и вывезена на служебном автотранспорте в дом Киктева.