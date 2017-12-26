Циклон на Камчатке привел к транспортному коллапсу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Циклон, обрушившийся во вторник на Камчатку, привел к транспортному коллапсу на полуострове. За сутки выпала уже почти полумесячная норма осадков, в результате чего улицы Петропавловска-Камчатского оказались под метровым слоем снега.

Так, прервано авиасообщение Камчатки с материком. Экипажи лайнеров, летевших в регион из Москвы, Хабаровска, Новосибирска и Владивостока, улетели на запасные аэродромы в другие дальневосточные регионы, сообщили ТАСС в диспетчерской службе международного аэропорта Петропавловск- Камчатский.

"Аэропорт работает и готов принимать самолеты, однако экипажи воздушных судов, летевших из Москвы, Новосибирска, Хабаровска и Владивостока, из-за метеоусловий приняли решение не лететь на Камчатку и отправились на запасные аэродромы в Магадан, Хабаровск и Владивосток. Ожидается, что они прибудут на полуостров 27 декабря", - уточнили в пресс-службе.

Выполнение местных авиаперелетов также отложено до 27 декабря. Люди, ожидающие вылета с Камчатки, размещены в гостиницах или у родственников. Столпотворения в здании аэровокзала нет.

Транспортный коллапс

В Петропавловске-Камчатском уже выпало 55 мм осадков - почти полумесячная норма, в результате толщина снежного покрова превысила метр. На дорогах из-за этого образовались заторы. В некоторых районах из-за того, что автобусы не могут подняться на возвышенности, люди вынуждены пешком добираться с работы до дома. В социальных сетях образованы группы, в которых горожане могут обратиться за помощью в буксировке застрявших автомобилей к владельцам техники повышенной проходимости.

Спасатели, чтобы помочь горожанам, которые не могут добраться домой, задействовали вахтовые автомобили, оснащенные пассажирскими кунгами, сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

"Для перевозки людей задействованы три вахтовых автомобиля. Еще один установлен как пункт обогрева для автомобилистов на трассе между Петропавловском-Камчатским и Елизовом. Работают и патрули МЧС, которые оказывают помощь на трассах застрявшим в сугробах машинам", - рассказали в ведомстве.

Местами в городе проезд по трассам расчищен в одну колею, кое-где образовалась снежная каша. Во многих дворах проезд полностью блокирован метровыми сугробами. По данным пресс-службы администрации Петропавловска-Камчатского, в ночь на дороги выйдет максимальное количество снегоочистительной техники. В первую очередь чистить будут центральные дороги подъезды к школам, детским садам и больницам.

Придомовыми территориями будут заниматься управляющие компании. Открытым пока остается вопрос расчистки Театральной площади в Петропавловске- Камчатском, где к Новому году был построен снежный городок с тремя гигантскими иглу, детскими горками, фотозонами. Сейчас все это находится под толстым слоем снега.

Циклон

Ситуация осложняется тем, что на побережье полуострова снегопады сопровождаются ураганным ветром, порывы которого достигают 46-50 метров в секунду. В столице региона вечером во вторник порывы ветра достигают 22 метров в секунду, продолжается сильный снег. По горным территориям краевого центра, Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского районов объявлена повышенная лавинная опасность.

По данным Камчатского гидрометцентра, 27 декабря влияние циклона распространится на Усть-Камчатский район. Там прогнозируется сильный снегопад, ветер порывами до 20 метров в секунду, метель. Тем временем к берегам полуострова направляется еще один циклон, который, по предварительным данным, начнет оказывать влияние в ночь на 28 декабря и задержится в регионе до 30 декабря. Атмосферный вихрь также принесет с собой снегопады и сильный ветер.