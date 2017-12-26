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Пограничники задержали в Брянской области гражданина Украины с 3,5 кг марихуаны

Происшествия
26 декабря, 14:13 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 26, декабря. /ТАСС

Наркотики были упакованы в полимерные свертки, которые перевозчик спрятал в конструкции автомобиля

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БРЯНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники погранслужбы, полиции и ФСБ задержали на брянском участке российско- украинской границы гражданина Украины, пытавшегося ввезти в Россию в своем легковом автомобиле 3,5 кг марихуаны, сообщили во вторник в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области.

"В Севском районе Брянской области пограничным нарядом совместно с сотрудниками управлений ФСБ и МВД России по региону был остановлен автомобиль с украинскими номерами, за рулем находился гражданин Украины. При досмотре в автомашине было обнаружено 3,5 кг марихуаны", - говорится в сообщении.

Наркотики были упакованы в полимерные свертки, которые перевозчик спрятал в конструкции автомобиля. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических, психотропных веществ"), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

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