Супруги из Узбекистана получили по три года колонии за попытку продать в Воронеже младенца

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Воронежской области признал гражданских супругов из Узбекистана виновными в покушении на торговлю людьми и назначил каждому из них по три года лишения свободы. Пара пыталась продать свою новорожденную дочь, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

"Граждане Республики Узбекистан - 39-летняя женщина и ее 30-летний гражданский супруг - признаны виновными в покушении на торговлю людьми. Приговором суда сожители осуждены к трем годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

В суде установлено, что женщина, родившая в начале сентября 2017 года девочку, не стала регистрировать ее, а через месяц попыталась продать. На территории Коминтерновского района Воронежа она вместе с гражданским мужем передала младенца незнакомым людям за 30 тыс. руб. В этот момент сожителей задержали сотрудники правоохранительных органов.

"Сожители пояснили, что постоянного источника доходов не имели, а продать новорожденную дочь решили, чтобы улучшить материальное положение", - добавили в пресс-службе.