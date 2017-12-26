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Супруги из Узбекистана получили по три года колонии за попытку продать в Воронеже младенца

Происшествия
26 декабря, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Сожители сообщили, что постоянного дохода не имели и решили продать новорожденную дочь, чтобы улучшить материальное положение

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Воронежской области признал гражданских супругов из Узбекистана виновными в покушении на торговлю людьми и назначил каждому из них по три года лишения свободы. Пара пыталась продать свою новорожденную дочь, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

"Граждане Республики Узбекистан - 39-летняя женщина и ее 30-летний гражданский супруг - признаны виновными в покушении на торговлю людьми. Приговором суда сожители осуждены к трем годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

В суде установлено, что женщина, родившая в начале сентября 2017 года девочку, не стала регистрировать ее, а через месяц попыталась продать. На территории Коминтерновского района Воронежа она вместе с гражданским мужем передала младенца незнакомым людям за 30 тыс. руб. В этот момент сожителей задержали сотрудники правоохранительных органов.

"Сожители пояснили, что постоянного источника доходов не имели, а продать новорожденную дочь решили, чтобы улучшить материальное положение", - добавили в пресс-службе.

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