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В Подмосковье задержаны подозреваемые в мошенничестве на 23 млн рублей

Происшествия
26 декабря, 14:24 UTC+3 МОСКВА 26 декабря. МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

По предварительным данным, задержанные похищали денежные средства у одной из страховых компаний после наступления страхового случая, инсценируя факты ДТП

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МОСКВА 26 декабря. /ТАСС/. Полицейские Подмосковья задержали десятерых подозреваемых в мошенничестве на сумму более 23 млн рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны 26-летний организатор и девять участников группы в возрасте от 23 до 49 лет", - сказала она, уточнив, что общая сумма причиненного ими ущерба превысила 23 млн рублей.

По словам представителя МВД, злоумышленники похищали денежные средства у одной из страховых компаний после наступления страхового случая, инсценируя факты дорожно- транспортных происшествий на территории столичного региона.

"Установлена причастность задержанных к совершению более 100 эпизодов противоправной деятельности на территории Московской области", - отметила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), проводятся оперативно- разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности группы.

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