МИД Франции: дело Керимова находится в компетенции юридических властей республики

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Рассмотрение дела российского сенатора и предпринимателя Сулеймана Керимова, который в ноябре был задержан в аэропорту Ниццы, находится в компетенции юридических властей Франции, которые должны проводить независимое расследование. Об этом во вторник сообщил официальный представитель МИД Франции Александр Жиоржини, отвечая на вопрос ТАСС о данном деле.

"Речь идет о юридических властях, которые должны проводить независимое расследование этого дела", - сказал Жиоржини. При этом в министерстве оставили без ответа просьбу агентства прокомментировать заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что Совфед просит Францию разрешить Сулейману Керимову вернуться в Россию для исполнения его парламентских полномочий. Никаких иных подробностей представитель французского внешнеполитического ведомства не сообщил.

25 декабря председатель Совета Федерации сообщила, что генпрокуратура РФ направила запрос в министерство юстиции Франции с просьбой рассмотреть возможность передачи в Россию дела, возбужденного против Керимова. Пресс-служба минюста к настоящему времени никак не отреагировала на запросы ТАСС с просьбой прокомментировать эту информацию.