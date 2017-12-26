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МИД Франции: дело Керимова находится в компетенции юридических властей республики

Происшествия
26 декабря, 20:36 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, декабря. /ТАСС

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что правоохранительные органы Франции повели себя некорректно в отношении задержания сенатора

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Сулейман Керимов

Сулейман Керимов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Рассмотрение дела российского сенатора и предпринимателя Сулеймана Керимова, который в ноябре был задержан в аэропорту Ниццы, находится в компетенции юридических властей Франции, которые должны проводить независимое расследование. Об этом во вторник сообщил официальный представитель МИД Франции Александр Жиоржини, отвечая на вопрос ТАСС о данном деле.

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Ситуация вокруг сенатора Сулеймана Керимова

"Речь идет о юридических властях, которые должны проводить независимое расследование этого дела", - сказал Жиоржини. При этом в министерстве оставили без ответа просьбу агентства прокомментировать заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что Совфед просит Францию разрешить Сулейману Керимову вернуться в Россию для исполнения его парламентских полномочий. Никаких иных подробностей представитель французского внешнеполитического ведомства не сообщил.

25 декабря председатель Совета Федерации сообщила, что генпрокуратура РФ направила запрос в министерство юстиции Франции с просьбой рассмотреть возможность передачи в Россию дела, возбужденного против Керимова. Пресс-служба минюста к настоящему времени никак не отреагировала на запросы ТАСС с просьбой прокомментировать эту информацию.

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Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна Керимов, Сулейман Абусаидович
Темы
Задержание сенатора Керимова во Франции
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