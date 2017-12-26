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Самарская полиция проверяет данные с видео, где сотрудник ДПС на машине наехал на человека

Происшествия
26 декабря, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Если действия сотрудников ДПС будут признаны противоправными, они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, сообщили в ГУ МВД по региону

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главное управление (ГУ) МВД по Самарской области проводит проверку информации с размещенного в интернете видеоролика об инциденте с сотрудником ДПС в Нефтегорском районе, сообщила во вторник ТАСС исполняющая обязанности начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Ольга Шелест.

Некоторые СМИ во вторник сообщили, что в городе Нефтегорске Самарской области сотрудник ДПС на служебной машине наехал человека и распылил ему в лицо слезоточивый газ. По данным СМИ, так сотрудник ДПС отреагировал на отказ прекратить видеосъемку. Видео появилось в интернете и вызвало большой общественный резонанс.

"Начальником Главного управления МВД России по Самарской области назначено проведение проверки по факту видеозаписи, выявленной в ходе мониторинга сети интернет. Речь идет об инциденте с сотрудником ДПС в Нефтегорском районе", - сказала она.

Шелест добавила, что, если действия сотрудников ДПС будут признаны противоправными, они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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