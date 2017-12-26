Ущерб в рамках дела "Оборонсервиса" почти полностью возмещен государству

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Практически весь ущерб, причиненный государству в рамках дела ОАО "Оборонсервис", возмещен. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко во вторник в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Дело не закончилось пшиком. Наши военные следователи провели глобальное расследование: порядка нескольких десятков уголовных дел, привлечено было к уголовной ответственности очень много чиновников по этим уголовным делам. Сейчас уже можно говорить: более 30 человек осуждены по этим уголовным делам. Вспомните "Оборонсервис", "Славянку", "Воентелеком": в рамках этих уголовных дел практически весь ущерб, причиненный государству, был возмещен", - уточнила Петренко.

Кроме того, расследование уголовных дел продолжается, "у нас еще есть фигуранты", добавила представитель СК.

В 2012 году Главное следственное управление СК РФ возбудило несколько уголовных дел в отношении ОАО "Оборонсервис" - коммерческой организации, подконтрольной Министерству обороны России. Холдинг управлял деятельностью нескольких компаний: "Авиаремонт", "Спецремонт", "Ремвооружение", "Оборонстрой", "Агропром", "Оборонэнерго", "Военторг", "Красная звезда", "Славянка", а также 216 дочерними и зависимыми организациями. С 2009 года по 2011 год совет директоров "Оборонсервиса" возглавлял Анатолий Сердюков, занимавший на тот момент пост министра обороны РФ.

Сердюков (министр обороны РФ с 2007 по 2012 гг. - прим. ТАСС) был отправлен в отставку на фоне скандала вокруг ОАО "Оборонсервис". В декабре 2013 года экс-министру было предъявлено официальное обвинение в халатности, но вину он не признал. Сердюкову грозило наказание, не связанное с лишением свободы. Позже в 2014 году уголовное дело в отношении него было закрыто.

Всего СК РФ возбудил 25 уголовных дел по фактам мошенничества при сделках с землей, недвижимостью и акциями, принадлежащими "Оборонсервису". Продажа имущества осуществлялась по ценам ниже рыночных через аффилированные с компанией структуры.