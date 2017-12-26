Ликвидация пожара на складах в Калининграде будет идти всю ночь

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Работы по ликвидации крупного пожара на складах в Калининграде будут идти всю предстоящую ночь и не исключено, что продолжатся днем в среду, сообщили ТАСС во вторник в Главном управлении МЧС России по Калининградской области.

"Пожар локализован. Но разбор завалов, образовавшихся в результате обрушения крыши на площади 1200 кв. м, тщательная проливка прогоревших стен из так называемых сэндвич-панелей, самих помещений, требует времени. Так что велика вероятность, что пожарным придется работать на объекте не только всю ночь, но и часть нового светового дня", - рассказала представитель пресс-службы Лина Кратюк.

Сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС в 04:35 по местному времени (5:35 мск), на ликвидацию открытого горения потребовалось почти четыре часа. С огнем боролась группировка сил и средств численностью 48 человек и 13 единиц спецтехники, уточнили в МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Полностью сгорели складские помещения ПАО "Сбербанк", в которых хранилось банковское оборудование, мебель и оргтехника. Нанесенный материальный ущерб устанавливается. В пресс-службе Северо-Западного банка "Сбербанка" отметили, что "инцидент не отразится на работе по обслуживанию клиентов". В МЧС уточнили, что примыкающий к помещениям "Сбербанка" склад с готовой вино-водочной продукцией удалось "отбить" от огня, не дав перекинуться полыхающему пламени на другие строения.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Калининградской области Александр Васильев сообщил, что "каких-либо обращений граждан, связанных с загрязнением воздуха в результате пожара, не поступало". Склады находятся в промышленной зоне в южной части города, плотная жилая застройка в районе ЧП отсутствует.