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Ликвидация пожара на складах в Калининграде будет идти всю ночь

Происшествия
26 декабря, 21:30 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 26, декабря. /ТАСС

В региональном ГУ МЧС не исключили, что работа пожарных продолжится и днем 27 декабря

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КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Работы по ликвидации крупного пожара на складах в Калининграде будут идти всю предстоящую ночь и не исключено, что продолжатся днем в среду, сообщили ТАСС во вторник в Главном управлении МЧС России по Калининградской области.

"Пожар локализован. Но разбор завалов, образовавшихся в результате обрушения крыши на площади 1200 кв. м, тщательная проливка прогоревших стен из так называемых сэндвич-панелей, самих помещений, требует времени. Так что велика вероятность, что пожарным придется работать на объекте не только всю ночь, но и часть нового светового дня", - рассказала представитель пресс-службы Лина Кратюк.

Сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС в 04:35 по местному времени (5:35 мск), на ликвидацию открытого горения потребовалось почти четыре часа. С огнем боролась группировка сил и средств численностью 48 человек и 13 единиц спецтехники, уточнили в МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Полностью сгорели складские помещения ПАО "Сбербанк", в которых хранилось банковское оборудование, мебель и оргтехника. Нанесенный материальный ущерб устанавливается. В пресс-службе Северо-Западного банка "Сбербанка" отметили, что "инцидент не отразится на работе по обслуживанию клиентов". В МЧС уточнили, что примыкающий к помещениям "Сбербанка" склад с готовой вино-водочной продукцией удалось "отбить" от огня, не дав перекинуться полыхающему пламени на другие строения.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Калининградской области Александр Васильев сообщил, что "каких-либо обращений граждан, связанных с загрязнением воздуха в результате пожара, не поступало". Склады находятся в промышленной зоне в южной части города, плотная жилая застройка в районе ЧП отсутствует.

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