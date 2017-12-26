Энергетики устранили вызванные непогодой аварии на ЛЭП в селах Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в четырех районах Новгородской области, где воздушные линии передачи пострадали от снега и сильного ветра, сообщили во вторник ТАСС в компании "Новгородэнерго".

"Устранены обрывы проводов, аварийные работы по подключению трансформаторных подстанций завершены в Демянском, Валдайском, Хвойнинском и Любытинском районах области. Сейчас на контроле остались заявки отдельных потребителей", - сказал представитель энергокомпании.

Ранее сообщалось, что во вторник из-за усиления ветра и снегопада без света остались более 100 населенных пунктов с населением около трех тысяч человек. Для ликвидации аварии в Новгородскую область привлекались силы энергетиков из Псковской области. В общей сложности последствия стихии устраняли более 140 человек и десятки единиц техники.