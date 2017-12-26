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Энергетики устранили вызванные непогодой аварии на ЛЭП в селах Новгородской области

Происшествия
26 декабря, 21:32 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, декабря. /ТАСС

В компании "Новгородэнерго" добавили, что на контроле остались заявки отдельных потребителей

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в четырех районах Новгородской области, где воздушные линии передачи пострадали от снега и сильного ветра, сообщили во вторник ТАСС в компании "Новгородэнерго".

"Устранены обрывы проводов, аварийные работы по подключению трансформаторных подстанций завершены в Демянском, Валдайском, Хвойнинском и Любытинском районах области. Сейчас на контроле остались заявки отдельных потребителей", - сказал представитель энергокомпании.

Ранее сообщалось, что во вторник из-за усиления ветра и снегопада без света остались более 100 населенных пунктов с населением около трех тысяч человек. Для ликвидации аварии в Новгородскую область привлекались силы энергетиков из Псковской области. В общей сложности последствия стихии устраняли более 140 человек и десятки единиц техники.

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