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В Адыгее задержан пытавшийся сбыть 5,5 кг экстази житель Санкт-Петербурга

Происшествия
26 декабря, 21:37 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 26, декабря. /ТАСС

Следствие установило, что мужчина приобрел наркотики на территории соседнего региона

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МАЙКОП, 26 декабря. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга задержан полицейскими Адыгеи по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщил во вторник руководитель пресс-службы МВД по республике Байзет Гомлешко.

"25-летний житель Санкт-Петербурга задержан с пятью готовыми к реализации свертками с синтетическим наркотиком и с используемыми для его фасовки предметами. По заключению экспертов-криминалистов, изъятое вещество оказалось экстази, общий вес партии превысил 5,5 кг. По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело", - сказал он.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Уже установлено, что наркотик был приобретен им на территории соседнего региона. Санкцией статьи, по которой он привлекается к ответственности, предусмотрено максимальное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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