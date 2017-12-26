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Российское судно "Механик Ярцев" дало крен недалеко от города Портсмут в Великобритании

Происшествия
26 декабря, 23:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, декабря. /ТАСС

Экипаж находится в безопасности

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ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Российское судно "Механик Ярцев" дало серьезный крен в водах пролива Солент возле входа в бухту английского города Портсмут. Об этом во вторник проинформировала британская береговая охрана.

"Королевская береговая охрана в настоящий момент занимается оказанием помощи российскому судну, которое существенно накренилось недалеко от Портсмутской бухты. Хотя оно и получило значительный крен, подача электроэнергии на нем сохраняется, и судно находится в стабильном положении", - отмечается в сообщении. В нем указывается, что 13 членов экипажа находятся в безопасности и не испытывают проблем со здоровьем.

Береговая охрана также проинформировала, что "Механик Ярцев" стоит в настоящий момент на якоре в проливе Солент. На помощь россиянам отправлено лоцманское судно, специалисты с которого оценивают состояние лесовоза и расположенных в его трюмах грузов. На месте происшествия также находятся два буксира и спасательная шлюпка, способная работать при любой погоде.

Кроме того, в сообщении говорится, что каждые полчаса береговая охрана отслеживает прогнозы погоды, которые пока указывают на вероятность сильного ветра и шторма. Тем не менее, она рассматривает возможность отбуксировать судно к потенциальному месту стоянки в бухте Портсмута.

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