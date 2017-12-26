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Самолет Utair прервал вылет из Петербурга в Москву из-за технической неисправности

Происшествия
26 декабря, 23:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, декабря. /ТАСС

Уточняется, что самолет вырулил на полосу, но после вернулся на место стоянки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Самолет компании Utair не смог вечером во вторник вылететь в Москву из петербургского аэропорта Пулково из-за технической неисправности. Информацию о том, что воздушное судно прервало процедуру взлета, подтвердили в пресс-службе петербургского аэропорта.

"Борт, который должен был вылететь во Внуково, вырулил на полосу, но взлет прервал по технической причине и вернулся на место стоянки", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Характер технических проблем не уточняется.

На 23:25 рейс, согласно данным электронного табло Пулково, до сих пор не был отправлен, таким образом задержка составляла почти два часа.

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