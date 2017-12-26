Источник: сотрудники ФСБ задержали экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший глава СУ СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в связях с Захарием Калашовым, известным как вор в законе Шакро Молодой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Крамаренко подозревается в связях с криминальным авторитетом Шакро Молодым. Мера пресечения ему может быть избрана в среду", - сказал собеседник агентства, добавив, что ранее Крамаренко проходил свидетелем по делу первого заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Дениса Никандрова.

Ранее Крамаренко являлся главным свидетелем по делу Никандрова и давал развернутые показания, именно на его показаниях основывалось вся суть обвинения.

Дело о взятке высокопоставленных сотрудников

Трое высокопоставленных сотрудников СК были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года, им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе две взятки от предпринимателей Бадри Шенгелии и Дмитрия Смычковского. Согласно материалам дела, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой), получили взятку в €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), являющегося одним из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Кроме того, против Максименко и Ламонова было возбуждено еще одно уголовное дело. Как следует из его материалов, в нем фигурируют также бизнесмен Олег Шейхаметов и сотрудник УСБ СК РФ Денис Богородецкий. По словам адвоката Андрея Гривцова, сумма взятки по новому обвинению составляет $500 тыс.

После задержания Ламонова, Никандрова и Максименко Крамаренко освободил занимаемую должность и уволился по собственному желанию в конце июля 2016 года.