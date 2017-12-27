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Около 15 тыс. человек эвакуировали из ТЦ в Стерлитамаке из-за звонка о бесхозном предмете

Происшествия
27 декабря, 12:52 UTC+3 УФА УФА 27, декабря. /ТАСС

Полиция проводит проверку и устанавливает личность сообщившего

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УФА, 27 декабря. /ТАСС/. Почти 15 тыс. человек эвакуированы из торгового центра в городе Стерлитамак (Башкирия) после сообщения о бесхозном предмете, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Из торгового центра "Фабри" во время открытия нового гипермаркета эвакуированы посетители после анонимного сообщения. По предварительным данным, около 15 тыс. человек", - сказал источник.

В пресс-службе МВД Башкирии подтвердили информацию о проверке здания на наличие опасных предметов. "Поступило сообщение о бесхозном предмете, полиция проводит проверку, устанавливает личность сообщившего", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Максим Родионов.

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