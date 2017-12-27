В Волгоградской области задержали подозреваемого в хранении марихуаны

ТАСС, 27 декабря. Полицейские в Волгоградской области задержали подозреваемого в хранении 16 мешков с марихуаной. Об этом в среду ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе проведения операции оперативники отдела МВД России по Еланскому району совместной с коллегами из ГУ МВД России по Саратовской области задержали 57-летнего жителя Еланского района Волгоградской области", - сказала представитель МВД. Она добавила, что полицейские обнаружили и изъяли 16 мешков с марихуаной.

"Подозреваемый пояснил, что собирал коноплю и готовил наркотик для личного потребления. Истинные мотивы задержанного будут установлены в ходе следствия", - добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества") УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.