Спецподразделения вошли на территорию фабрики "Меньшевик"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спецподразделения Росгвардии вошли на территорию фабрики "Меньшевик" в Москве, где бывший владелец устроил стрельбу. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

"Спецподразделения работают внутри здания, ведется зачистка территории. Внутри заложников нет. Точное местонахождение стрелявшего не установлено", - сказал он, отметив, что стрелок мог скрыться на территории здания.

Титов пояснил, что сотрудники полиции, Росгвардии и спецслужбы проводят необходимые мероприятия по задержанию мужчины, который в среду утром застрелил в здании фабрики человека. "На данный момент известно об одном погибшем, информации о раненых нет", - добавил представитель полиции.

Он также добавил, что переговоров с устроившим стрельбу не было.

"Не было пока переговоров", - сказал он.

Титов сообщил, что сейчас сотрудники полиции, Росгвардии и спецслужбы проверяют территорию фабрики, пока обнаружить стрелявшего не удалось.

В результате стрельбы погиб один человек. Информации о пострадавших нет, добавил Титов.

Около 09:00 мск 27 декабря на Иловайской улице, дом 20, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами. Как пояснила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Как отметили в ГУ МВД по Москве, информация о захвате заложников на территории фабрики не соответствует действительности.