Прокурор Москвы взял на контроль ситуацию на фабрике "Меньшевик"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Прокурор Москвы Владимир Чуриков взял под личный контроль ситуацию на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке столицы. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Я разговаривал с прокурором города, он взял ситуацию под свой личный контроль", - сказал он.

По словам Куренного, стрелявший экс-владелец предприятия - Илья Аверьянов - несколько раз обращался в прокуратуру с заявлениями о том, "что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес". "Разумеется, будем поднимать все документы, которые проходили по этой фабрике, но уже сейчас коллеги сообщают, что были обращения в наш адрес. Мы ведем работу по защите законности в любой сфере бизнеса. Он обращался в рамках своих полномочий, мы отправляли материалы для повторного рассмотрения для возможного возбуждения уголовного дела", - сообщил официальный представитель надзорного ведомства.

В среду около 09:00 мск на Иловайской улице, дом 20, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами. По данным представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Как отметили в ГУ МВД по Москве, информация о захвате заложников на территории фабрики не соответствует действительности.