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Посетителям фабрики "Меньшевик" пришлось прыгать из окон после начала стрельбы

Происшествия
27 декабря, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

В настоящий момент территория здания оцеплена полицией

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Посетители фабрики "Меньшевик" в Москве стали выпрыгивать из окон второго этажа, когда в среду бывший собственник предприятия открыл стрельбу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили постояльцы Центра социальной адаптации им. Глинки, который находится в соседнем с фабрикой здании.

"На территории фабрики начались выстрелы, среди людей началась паника. Некоторые стали выпрыгивать со второго этажа здания фабрики", - рассказала одна из постояльцев социального центра.

По ее словам, в настоящее время несколько человек не могут попасть в социальный центр из-за выставленного оцепления.

По данным СК, утром 27 декабря бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался. Подозреваемый все еще находится территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании.

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Стрельба на фабрике "Меньшевик"
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