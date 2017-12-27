Посетителям фабрики "Меньшевик" пришлось прыгать из окон после начала стрельбы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Посетители фабрики "Меньшевик" в Москве стали выпрыгивать из окон второго этажа, когда в среду бывший собственник предприятия открыл стрельбу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили постояльцы Центра социальной адаптации им. Глинки, который находится в соседнем с фабрикой здании.

"На территории фабрики начались выстрелы, среди людей началась паника. Некоторые стали выпрыгивать со второго этажа здания фабрики", - рассказала одна из постояльцев социального центра.

По ее словам, в настоящее время несколько человек не могут попасть в социальный центр из-за выставленного оцепления.

По данным СК, утром 27 декабря бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался. Подозреваемый все еще находится территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании.