Кондитерская фабрика "Меньшевик" с конца 2016 года подала пять исков к судебным приставам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московская кондитерская фабрика "Меньшевик", где в среду произошла стрельба, с конца 2016 года подала пять исков в суд против судебных приставов, параллельно с ними в начале декабря 2017 года Московский арбитражный суд начал рассматривать иск о банкротстве против предприятия, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Ранее представитель главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что утром 27 декабря у бывшего собственника "Меньшевика" произошел словесный конфликт на территории фабрики с ее нынешним руководством, после чего он выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался. По данным полиции, конфликт произошел на улице Иловайской, дом 20.

Как следует из картотеки арбитражных дел, "Меньшевик" подавал иски к Даниловскому отделению судебных приставов (ОСП) УФССП по Москве 12 октября 2016 года, 11 апреля и 3 августа 2017 года. Еще два иска от фабрики к конкретным судебным приставам Даниловского ОСП УФССП России по Москве зарегистрированы 27 марта и 3 мая 2017 года.

Также 4 декабря Арбитражный суд Москвы принял в производство иск о банкротстве "Меньшевика" от физического лица - Шамсутдина Раджабова. Суд назначил заседание по этому делу, чтобы определить обоснованность иска о банкротстве, на 18 января 2018 года, говорится в материалах арбитража. При этом в документах от 4 декабря есть указание саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Дело" о предоставлении документов для назначения временного управляющего должника.

Согласно данным СПАРК, в отношении кондитерской фабрики заведено девять текущих производств (общая сумма задолженности по ним - почти 4,4 млн рублей). Завершено 36 производств на сумму 62,77 млн рублей. Сейчас, согласно выписке из ЕГРЮЛ, основными владельцами компании являются Людмила Невзгодина (80%) и Нина Яковлева (20%).

ООО "Кондитерская фабрика "Меньшевик" было основано в 1999 году, занимается производством шоколадных и других кондитерских изделий.