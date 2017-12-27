Возбуждено дело по факту повреждения тормозов в машине главреда волгоградского СМИ

ВОЛГОГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения тормозов в автомобиле главного редактора волгоградского интернет-издания "Блокнот Волгограда" Юлии Завьяловой, сообщила в среду ТАСС официальный представитель главного управления МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"По факту повреждения тормозного шланга и системы ABS в автомобиле главного редактора издания "Блокнот Волгограда" Юлии Завьяловой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба"). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", - сказала она.

Как уточнила представитель управления МВД, эксперты установили, что провод ABS был разорван, а тормозной шланг проколот в четырех местах.

Завьялова 26 ноября обратилась в полицию с заявлением о том, что тормозной шланг ее автомобиля перерезан, а также повреждена система ABS. Журналистка считает, что инцидент может быть связан с ее профессиональной деятельностью.