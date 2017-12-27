Рейдовый буксир Тихоокеанского флота освободил из ледового плена гражданское судно

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Рейдовый буксир РБ-407 Тихоокеанского флота освободил гражданское судно СЛВ-314, застрявшее во льдах в Авачинской губе, сообщили в среду на флоте.

"Сигнал о помощи поступил по линии оперативной службы. Командованием было принято решение отправить на помощь рейдовый буксир РБ-407 дежурных сил вспомогательного флота. Буксир взломал лед вокруг СЛВ-314 и отбуксировал судно до безопасного места стоянки. Операция по освобождению гражданского судна из ледового плена прошла в штатном режиме и заняла около четырех часов", - говорится в сообщении.

Из-за тихоокеанского циклона на Камчатке сложилась сложная ледовая обстановка. Скорость ветра достигает 30-35 метров в секунду, а в некоторых районах - 35-40 метров в секунду. Также циклон принес в регион снегопад, сугробы в Петропавловске-Камчатском местами достигают полутора метров.

РБ-407 - рейдовый буксир нового поколения. Он способен преодолевать лед до 50 сантиметров толщиной и безопасно маневрировать между кораблями.