Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Нальчике

НАЛЬЧИК, 27 декабря. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 75 жильцов девятиэтажного дома в городе Нальчике (Кабардино-Балкария), в котором загорелась квартира на пятом этаже. На месте обнаружено тело погибшего, сообщил ТАСС в среду руководитель пресс-службы главного управления МЧС по республике Кантемир Беров.

"Пожар на данный момент локализован, на месте пожара обнаружено тело человека. Была проведена эвакуация, из дома вывели 75 жильцов", - сказал он.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в 17:27 мск. По предварительным данным, горела квартира в жилом доме, расположенном на улице Гагарина. Информация уточняется.