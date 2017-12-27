В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в среду вечером в магазине "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте в северной части Петербурга. Как сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области, на место стянуты оперативные силы, эвакуация здания уже проведена.

"В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет", - сообщили в управлении.

На месте работают правоохранительные органы. В СК РФ сообщили, что взорвалось самодельное взрывное устройство "мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами".

ЧП на площади Калинина. В супермаркете "Перекрёсток" произошёл взрыв https://t.co/uOPtCYdnbO pic.twitter.com/MhCM9220Ox — ТВ Санкт-Петербург (@topspb_tv) 27 декабря 2017 г.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ленобласти сообщили о нескольких пострадавших в результате хлопка. "Около 18:30 мск в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, на место оперативно прибыли сотрудники полиции. "Выясняются обстоятельства инцидента", - добавил он.

По данным источника в экстренных службах, пострадали десять человек. "Взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перекресток" (без возгорания)", - уточнил источник.

В администрации Калининского района сообщили о госпитализации девяти человек, один из пострадавших отказался от госпитализации. Ранее в сообщении СК РФ говорилось о четырех госпитализированных.

Источник в экстренных службах сообщил, что серьезных разрушений нет. "В результате взрыва разрушения не очень сильные, поврежден кассовый аппарат, частично потолок и одна стена", - сказал собеседник агентства. "На месте происшествия работают специальные службы. Более подробной информации на данный момент нет", - сказал ТАСС представитель X5 Retail Group.