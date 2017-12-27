Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв

Происшествия
27 декабря, 19:34 дата обновления: 27 декабря, 20:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, декабря. /ТАСС

В результате происшествия пострадали десять человек. В СК РФ сообщили, что причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство мощностью 200 гр с поражающими элементами

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Ваганов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в среду вечером в магазине "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте в северной части Петербурга. Как сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области, на место стянуты оперативные силы, эвакуация здания уже проведена.

"В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет", - сообщили в управлении.

На месте работают правоохранительные органы. В СК РФ сообщили, что взорвалось самодельное взрывное устройство "мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами".

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ленобласти сообщили о нескольких пострадавших в результате хлопка. "Около 18:30 мск в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, на место оперативно прибыли сотрудники полиции. "Выясняются обстоятельства инцидента", - добавил он.

Смотрите также

Полтавченко поручил оказывать всю необходимую помощь в связи со взрывом в супермаркете

СК квалифицировал взрыв в Санкт-Петербурге как покушение на убийство двух и более лиц

СК рассматривает все версии взрыва в Санкт-Петербурге

По данным источника в экстренных службах, пострадали десять человек. "Взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перекресток" (без возгорания)", - уточнил источник.

В администрации Калининского района сообщили о госпитализации девяти человек, один из пострадавших отказался от госпитализации. Ранее в сообщении СК РФ говорилось о четырех госпитализированных.

Источник в экстренных службах сообщил, что серьезных разрушений нет. "В результате взрыва разрушения не очень сильные, поврежден кассовый аппарат, частично потолок и одна стена", - сказал собеседник агентства. "На месте происшествия работают специальные службы. Более подробной информации на данный момент нет", - сказал ТАСС представитель X5 Retail Group.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв
5
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
6
ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы
7
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама