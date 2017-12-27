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СК квалифицировал взрыв в Санкт-Петербурге как покушение на убийство двух и более лиц

Происшествия
27 декабря, 19:52 дата обновления: 27 декабря, 20:04 UTC+3

В Петербург направлены лучшие следователи-криминалисты для выяснения причин произошедшего

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в магазине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По факту взрыва в Санкт-Петербурге Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом", - сказала Петренко.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в Петербург направлены лучшие следователи и криминалисты для выяснения причин взрыва. "Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Петербург для выяснения причин и обстоятельств взрыва, проведения следственных действий опытных следователей и криминалистов из Москвы", - сказала Петренко.

Она также сообщила, что в результате инцидента госпитализированы четыре человека.

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Темы
Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге
Страны
Россия
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