Депутат от Петербурга просит Чайку проверить заявления представителя штаба Навального

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский (фракция "Единая Россия") направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить на признаки призывов к сепаратизму публичные заявления Алексея Трунова, которого называет заместителем координатора штаба блогера Алексея Навального в Петрозаводске. Об этом сообщила в среду пресс-служба парламентария.

Как следует из текста запроса, распространенного пресс-службой, "в открытых источниках появилась информация о публичных призывах Трунова Алексея Эрнестовича к отделению Санкт-Петербурга и Ленинградской области от РФ".

В связи с этим депутат просит генпрокурора РФ Юрия Чайку "провести проверку фактов, изложенных в материалах СМИ, на предмет нарушения российского законодательства, в частности статьи 280.1 Уголовного кодекса РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации" - прим. ТАСС)", и в случае подтверждения фактов нарушения "принять меры прокурорского реагирования".

В запросе Боярский также приводит ссылки на публикации в СМИ, о которых он упоминает.