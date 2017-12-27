Пожар в жилом доме Нальчика потушен

НАЛЬЧИК, 27 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире девятиэтажного дома в Нальчике (Кабардино-Балкария), эвакуированные жильцы могут вернуться в здание, сообщила в среду пресс-служба главного управления МЧС по республике.

"Пожар в городе Нальчик по улице Гагарина полностью потушен. В результате пожара сгорела квартира на 5 этаже 9-этажного дома на площади 40 квадратных метров", - уточняется в сообщении.

Информация о происшествии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в 17:27 мск. Как сообщал ТАСС, на месте пожара обнаружен погибший. В ликвидации возгорания от МЧС России были задействованы 27 человек.

Спасатели эвакуировали из здания 75 жильцов, все они могут вернуться в дом. Причина пожара устанавливается органами дознания, пояснили ТАСС в пресс-службе.