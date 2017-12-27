Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заселение жильцов пострадавшего при взрыве в ноябре дома началось в Ижевске

Происшествия
27 декабря, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Жители осматривали квартиры в сопровождении специальных бригад, состоящих из сотрудников управляющей компании и представителей управления ЖКХ администрации города

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Жильцы первых трех подъездов дома в Ижевске, пострадавшего в ноябре от взрыва газа, в среду начали заселяться в свои квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома в столице Удмуртии из-за взрыва газа произошло 9 ноября. Погибли семь человек, в том числе двое детей, еще три подростка пострадали. Всего полностью обрушились восемь квартир.

Галерея
14 фото
© Андрей Бояринов/ТАСС

Что известно о ЧП в жилом доме в Ижевске

"26 декабря режим ЧС с уцелевших подъездов снят. С сегодняшнего дня, полтора месяца спустя после частичного обрушения дома, жители первых трех подъездов начали обживать свои пустовавшие квартиры", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день утвержден план работы, связанный с заселением жильцов. Заместитель главы Ижевска Ильдар Бикбулатов сообщил в среду журналистам, что обслуживающие организации уже подали электроэнергию в заселяемые подъезды, а также включили лифты. Жители осматривали квартиры в сопровождении специальных бригад, в числе которых сотрудники управляющей компании, а также представители управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ижевска. Специалисты проверяли подачу холодного и горячего водоснабжения и газа.

"Жильцы заходят и смотрят, что в порядке или не в порядке, после этого мы делаем отметки в акте и люди остаются. <…> При захождении жильцов в квартиры мы подаем горячую, холодную воду и газ", - уточнил Бикбулатов журналистам.

Пятый подъезд, где произошел взрыв, планируют демонтировать в январе. На данный момент уже выполнено усиление конструкций четвертой и частично шестой секции, работы рассчитывают завершить до 15 февраля. Власти также продолжат мониторинг состояния конструкций дома. Жильцы могут в любое время с замечаниями обращаться в обслуживающие организации или в администрацию города.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Удмуртия ЧП в жилом доме в Ижевске
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв
5
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
6
ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы
7
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама