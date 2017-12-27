Заселение жильцов пострадавшего при взрыве в ноябре дома началось в Ижевске

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Жильцы первых трех подъездов дома в Ижевске, пострадавшего в ноябре от взрыва газа, в среду начали заселяться в свои квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома в столице Удмуртии из-за взрыва газа произошло 9 ноября. Погибли семь человек, в том числе двое детей, еще три подростка пострадали. Всего полностью обрушились восемь квартир.

"26 декабря режим ЧС с уцелевших подъездов снят. С сегодняшнего дня, полтора месяца спустя после частичного обрушения дома, жители первых трех подъездов начали обживать свои пустовавшие квартиры", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день утвержден план работы, связанный с заселением жильцов. Заместитель главы Ижевска Ильдар Бикбулатов сообщил в среду журналистам, что обслуживающие организации уже подали электроэнергию в заселяемые подъезды, а также включили лифты. Жители осматривали квартиры в сопровождении специальных бригад, в числе которых сотрудники управляющей компании, а также представители управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ижевска. Специалисты проверяли подачу холодного и горячего водоснабжения и газа.

"Жильцы заходят и смотрят, что в порядке или не в порядке, после этого мы делаем отметки в акте и люди остаются. <…> При захождении жильцов в квартиры мы подаем горячую, холодную воду и газ", - уточнил Бикбулатов журналистам.

Пятый подъезд, где произошел взрыв, планируют демонтировать в январе. На данный момент уже выполнено усиление конструкций четвертой и частично шестой секции, работы рассчитывают завершить до 15 февраля. Власти также продолжат мониторинг состояния конструкций дома. Жильцы могут в любое время с замечаниями обращаться в обслуживающие организации или в администрацию города.