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В ТЦ Санкт-Петербурга взорвалось взрывное устройство с поражающими элементами

Происшествия
27 декабря, 20:28 UTC+3

Следствие рассматривает все версии случившегося

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство с поражающими элементами взорвалось в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", - сказала она.

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Петренко подчеркнула, что следствие рассматривает все версии случившегося.

Следственными органами Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом").

На месте происшествия во главе с руководителем ГСУ СК России по Санкт-Петербургу работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов регионального подразделения СК России, а также оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД РФ.

 

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