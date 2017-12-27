В ТЦ Санкт-Петербурга взорвалось взрывное устройство с поражающими элементами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство с поражающими элементами взорвалось в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", - сказала она.

Петренко подчеркнула, что следствие рассматривает все версии случившегося.

Следственными органами Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом").

На месте происшествия во главе с руководителем ГСУ СК России по Санкт-Петербургу работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов регионального подразделения СК России, а также оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД РФ.