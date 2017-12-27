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Взрыв в магазине в Петербурге не вызвал паники среди жителей района

Происшествия
27 декабря, 21:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, декабря. /ТАСС

Очевидцы сообщают, что во время ЧП в магазине было немного людей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Взрыв, прогремевший вечером в среду в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, не вызвал паники среди жителей района. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, скопления людей отсутствуют, эвакуированные из магазина покупатели разошлись по домам.

Движение транспорта по Кондратьевскому проспекту ограничено, но не перекрыто полностью, однако ЧП пришлось на начало часа пик, когда жители Калининского района, одного из самых густонаселенных в Петербурге, едут домой, поэтому на ближайших улицах и на Арсенальной набережной начинают образовываться пробки.

Место происшествия оцеплено, работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Громкий хлопок

Как рассказал ТАСС очевидец Артур Ерицян, взрыв в супермаркете сопровождался громким хлопком, который был слышен на улице.

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"Я в этот момент шел в магазин, был в зоне видимости от магазина, недалеко от него. Был очень сильный звук взрыва и толчок в земле. Потом резко пошел дым. В момент взрыва там находилась знакомая, и она сказала, что взрыв раздался из камеры хранения около кассы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что людей в магазине было не очень много.

"Есть пострадавшие: один очень серьезно пострадал, еще два не очень серьезно, но тоже пострадали, их увезла скорая", - добавил очевидец.

О ЧП

По данным полиции, инцидент произошел около 18:30 мск в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт- Петербурге. В результате, по последним данным, были госпитализированы десять человек.

"Гигант-Холл" - развлекательный центр Санкт-Петербурга, предоставляющий широкий спектр услуг. В "Гигант-Холле" кроме магазина "Перекресток" располагаются банкетный зал на 500 человек, концертный зал, ресторан. Также на его территории проходят мастер-классы и детские мерпориятия.

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