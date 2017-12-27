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Десять человек госпитализированы в Петербурге после взрыва

Происшествия
27 декабря, 21:18 UTC+3

Руководитель главного следственного управления СК РФ по городу сообщил об отсутствии угрозы для жизни пострадавших

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Десять челочек госпитализированы в Санкт-Петербурге после взрыва в супермаркете, угрозы жизни пострадавших нет, сообщил руководитель главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

"Десять человек госпитализированы, угрозы жизни пострадавших нет", - сообщил Клаус журналистам на месте происшествия.

По его словам, сейчас "идет допрос свидетелей, проводятся криминалистические экспертизы, изучаются записи с камер, создана следственно-оперативная группа, отрабатываются все версии".

Взрыв в супермаркете

Сообщение о взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге поступило около 18:30 мск. По предварительным данным, взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перекресток". На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Петербург для выяснения причин и обстоятельств взрыва и проведения следственных действий опытных следователей и криминалистов из Москвы.

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СК квалифицировал взрыв в магазине Петербурга как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. По данным СК, произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте, начиненного поражающими элементами.

Развлекательный центр "Гигант-Холл" - одно из популярных мест отдыха в северной части Петербурга на протяжении нескольких десятилетий. Здание строилось в 1934-1936 годах для кинотеатра "Гигант" (крупнейшего в городе), который в 1990-е годы был переоборудован под развлекательный центр и казино.

В здании располагаются банкетный зал, концертный зал, ресторан, магазин "Перекресток". Также на его территории проходят мастер-классы и детские мерпориятия. Здание кинотеатра "Гигант", построенное по проекту архитекторов Александра Гегелло и Давида Кричевского, признано выявленным объектом культурного наследия.

 

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