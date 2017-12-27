Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские специалисты обследовали несколько объектов в зоне поиска аргентинской подлодки

Происшествия
27 декабря, 21:20 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 27, декабря. /ТАСС

В ВМС южноамериканской республики отметили, что обследование объектов, обнаруженных ранее эсминцем ВМС Аргентины Sarandi, дало "негативный результат"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) "Пантера плюс" обследовали еще несколько объектов, обнаруженных в зоне поиска подводной лодки San Juan. Об этом сообщила в среду пресс-служба ВМС южноамериканской республики.

Смотрите также
Подлодка San Juan

Ход операции по поиску подлодки San Juan. Досье

По ее словам, обследование объектов, обнаруженных ранее эсминцем ВМС Аргентины Sarandi, дало "негативный результат".

Еще несколько объектов были изучены при помощи подводного аппарата, находящегося на борту американского океанографического судна Atlantis. Анализ снимков также показал, что они не являются частью субмарины. "К настоящему моменту новых объектов для обследования нет", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, в ближайшие часы Atlantis покинет зону поиска, чтобы вернутся к выполнению заданий, "которое судно получило до инцидента с субмариной". "Однако США продолжат оказывать содействие, которое будет выражаться в помощи экспертов в области планирования и анализа данных", - заявили в ВМС. Российское океанографическое судно "Янтарь", также участвующее в поиске, продолжает находиться в зоне операции.

Ранее ВМС Аргентины сообщили, что в зоне поиска субмарины были зафиксированы три объекта на глубине 500, 700 и 814 метров. Их обследование при помощи "Пантеры плюс", находящейся на борту аргентинского судна Islas Malvinas, было отложено на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС Аргентины сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Поиски пропавшей аргентинской подлодки
Страны
Аргентина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
5
В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама