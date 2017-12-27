Российские специалисты обследовали несколько объектов в зоне поиска аргентинской подлодки

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) "Пантера плюс" обследовали еще несколько объектов, обнаруженных в зоне поиска подводной лодки San Juan. Об этом сообщила в среду пресс-служба ВМС южноамериканской республики.

По ее словам, обследование объектов, обнаруженных ранее эсминцем ВМС Аргентины Sarandi, дало "негативный результат".

Еще несколько объектов были изучены при помощи подводного аппарата, находящегося на борту американского океанографического судна Atlantis. Анализ снимков также показал, что они не являются частью субмарины. "К настоящему моменту новых объектов для обследования нет", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, в ближайшие часы Atlantis покинет зону поиска, чтобы вернутся к выполнению заданий, "которое судно получило до инцидента с субмариной". "Однако США продолжат оказывать содействие, которое будет выражаться в помощи экспертов в области планирования и анализа данных", - заявили в ВМС. Российское океанографическое судно "Янтарь", также участвующее в поиске, продолжает находиться в зоне операции.

Ранее ВМС Аргентины сообщили, что в зоне поиска субмарины были зафиксированы три объекта на глубине 500, 700 и 814 метров. Их обследование при помощи "Пантеры плюс", находящейся на борту аргентинского судна Islas Malvinas, было отложено на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС Аргентины сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.