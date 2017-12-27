Три больницы приняли пострадавших при взрыве в магазине в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Пострадавшие при взрыве, который произошел в среду вечером в магазине в Петербурге, госпитализированы в три больницы, сообщил ТАСС представитель пресс-службы вице-губернатора по социальным вопросам Анны Митяниной.

"По официальным данным, десять человек пострадали, из которых один отказался от госпитализации. Из девяти госпитализированных трое доставлены в Мариинскую больницу, двое - в Елизаветинскую и четверо - в Александровскую", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все в удовлетворительном состоянии, некоторых пострадавших могут отправить домой после оказания медицинской помощи.

В свою очередь руководитель главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус сообщил, что число госпитализированных достигло десяти.

В городском комитете по здравоохранению ТАСС сообщили, что состояние только одного пострадавшего врачи оценивают как "средне тяжелое", но угрозы жизни нет.

В пресс-службе городского Комитета по здравоохранению сообщили, что детей среди пострадавших.

"Все пострадавшие - взрослые, несовершеннолетних нет", - сообщили в комитете.

Сообщение о взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте поступило около 18:30 мск. По предварительным данным, взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перекресток".