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Источник: спасатели проверяют информацию о пожаре в комплексе "Флакон" в Москве

Происшествия
27 декабря, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Сообщается о проведении эвакуации из здания

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спасатели проверяют информацию о возгорании на территории комплекса "Дизайн-завод "Флакон" на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о возгорании по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, со второго этажа идет густой черный дым, из здания проводится эвакуация.

Согласно данным из открытых источников, по данному адресу располагается "Дизайн-завод "Флакон", редакция телеканала "Дождь", ряд торговых центров, магазинов и других офисных помещений.

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