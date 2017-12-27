Источник: спасатели проверяют информацию о пожаре в комплексе "Флакон" в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спасатели проверяют информацию о возгорании на территории комплекса "Дизайн-завод "Флакон" на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о возгорании по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, со второго этажа идет густой черный дым, из здания проводится эвакуация.

Согласно данным из открытых источников, по данному адресу располагается "Дизайн-завод "Флакон", редакция телеканала "Дождь", ряд торговых центров, магазинов и других офисных помещений.