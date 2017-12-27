Завершено следствие по делу бывшего вице-премьера Крыма, обвиняемого в получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи в среду объявили о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина, обвиняемого в получении крупной взятки в 27 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров Республики Крым. В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Казурин обвиняется по трем статьям - ч. 6 ст. 290 ("получение через посредника взятки в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 174.1 ("легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 ("приготовление к мошенничеству, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере") УК РФ.

"По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года обвиняемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей", - говорится в сообщении. За эти деньги, уверены в СК, он обещал способствовать "выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилых домов в городе Керчи, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта".

В ходе расследования уголовного дела следователи установили причастность Казурина к ряду других преступлений, говорится в заявлении. Так, летом 2016 года обвиняемый "с целью отмывания денежных средств, полученных в качестве взятки, потратил часть из них на покупку недвижимости - гаража и квартиры - для своей родственницы", утверждает следствие.

Кроме того, в январе 2017 года Казурин потребовал от предпринимателя приобрести и передать в его собственность автомобиль Lexus и нежилое помещение площадью не менее 200 кв. м в Москве "за якобы оказанное содействие данному предпринимателю в получении двух государственных контрактов на строительство объектов" в Крыму. Афера Казурину не удалась, так как потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Казурин был назначен зампредом крымского правительства 19 января 2016 года и уволен по инициативе главы региона Сергея Аксенова в конце прошлого года "за невыполнение им государственных задач и своих служебных обязанностей". Его задержали в феврале этого года в Симферополе. До увольнения Казурин курировал реализацию ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма.