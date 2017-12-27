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Депутат гордумы Пскова обвиняется в мошенничестве на 200 млн рублей

Происшествия
27 декабря, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Чиновник через подконтрольные фирмы незаконно получал кредиты

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило обвинение в мошенничестве с кредитами на 200 млн рублей депутату городской думы Пскова, предпринимателю Олегу Брячаку. Об этом ТАСС сообщили в среду в ведомстве.

"Брячак обвиняется в совершении четырех эпизодов преступлений по фактам мошенничества в сфере кредитования, совершенного в особо крупном размере - более 200 млн рублей. В его отношении заведены уголовные дела по ст. 159 и 159.1 ["мошенничество" и "мошенничество в сфере кредитования"] УК РФ. Предприниматель не задержан", - сказал представитель регионального СУ СК.

Он добавил, что по версии следствия, в 2011-2013 годах Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты, тем самым причинив ущерб коммерческому банку.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о региональном филиале АО "Россельхозбанк", представители которого в ноябре 2016 года обратились в УМВД России по Псковской области с просьбой провести проверку деятельности ряда псковских компаний, связанных с Олегом Брячаком, и возбудить уголовное дело. Филиал банка заключил с предприятиями, входящими в группу взаимосвязанных компаний, шесть кредитных договоров на общую сумму 220 млн рублей под залог недвижимости и поручительства физический лиц. В настоящее время предприятия находятся в стадии банкротства и не способны возвратить кредитные средства.

Олег Брячак - сын экс-политика Михаила Брячака, который в 2011-2016 годах был избран депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия". В ноябре Брячак-старший покинул партию эсеров.

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