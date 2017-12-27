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В Карелии могут ввести режим ЧС из-за массовых отключений электроэнергии

Происшествия
27 декабря, 23:06 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 27, декабря. /ТАСС

За сутки без света остались 4 тыс. человек

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ПЕТРОЗАВОДСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии могут ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за массовых отключений электроэнергии, вызванных непогодой. Об этом в среду сообщил премьер-министр республики Александр Чепик на экстренном заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.

По словам министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Олега Ермолаева, отключения произошли из-за снегопадов и перепадов температуры воздуха. На 09:00 мск в среду электроэнергии не было у 3,5 тыс. человек, которые проживают в деревнях и поселках республики. По состоянию на 19:00 мск электроэнергия отсутствовала у 4 тыс. человек.

"Ситуация явно выглядит практически критической. Есть все перспективы для введения режима чрезвычайной ситуации со всеми возможными последствиями и ответственностью соответствующих должностных лиц. <…> Мы на грани введения (режима) ЧС", - сказал Александр Чепик.

Он отметил, что в связи со снегопадами и авариями на электросетях в Карелии введен режим повышенной готовности для системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. По словам Чепика, местные власти могут вводить режим ЧС, так как некоторые населенные пункты находятся без электроэнергии более суток, но не делают этого. Кроме этого, несмотря на то, что энергетики постоянно заявляют об наличии необходимых сил и средств, ситуация с отключениями в регионе в лучшую сторону не меняется, пояснил премьер- министр.

"Ситуация накручивается. Если она не будет решена, то мы введем режим ЧС после режима повышенной готовности. Вопрос уйдет на федеральный уровень", - отметил Чепик.

Директор компании "Карелэнерго" Денис Осьмов сказал, что отключения электроэнергии начались из-за снегопада 27 декабря в 06:19 мск, после чего начались аварийно- восстановительные работы. На 21:00 мск без электроэнергии находятся 1335 человек в шести деревнях, поселках Лахденпохского и Суоярвского районов. Подать электроэнергию планируется до конца сегодняшнего дня. Осьмов отметил, что не соответствует действительности информация о том, что в некоторых населенных пунктах электричества нет более суток.

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