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Ситуация со взрывом в торговом центре в Петербурге находится под контролем НАК

Происшествия
27 декабря, 23:15 дата обновления: 27 декабря, 23:22 UTC+3

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что в результате взрыва пострадали 10 человек

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) координирует ситуацию в связи со взрывом в магазине "Перекресток" в петербургском торговом центре. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре НАК.

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"Сегодня около 18:45 (мск) в Санкт-Петербурге в помещении одного из торговых центров произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения", - отметили в НАК. Там подтвердили, что в результате взрыва пострадали 10 человек. Повреждено помещение магазина.

"Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий, - сообщили в информцентре НАК. - Осуществляются мероприятия по розыску причастных к совершению данного преступления".

По указанию руководителя оперативного штаба НАК в рамках осуществления первоочередных мероприятий на место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Была проведена эвакуация граждан, находившихся в здании. Пострадавшие были срочно доставлены в медицинские учреждения города, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Вопрос оказания помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава.

По предварительной оценке специалистов-взрывотехников самодельное взрывное устройство имело мощность около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц.

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