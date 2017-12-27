США сократили объем оказания помощи Аргентине в поиске подлодки San Juan

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. США начали снижать объем оказания помощи в поисковой операции пропавшей в Южной Атлантике аргентинской подводной лодки San Juan. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Южного командования Вооруженных сил (САУТКОМ) США.

"Соединенные Штаты с сегодняшнего дня начнут снижать интенсивность операции по оказанию Аргентине помощи в поиске ее подводной лодки San Juan в Южной Атлантике", - отмечается в сообщении.

В САУТКОМ напомнили, что США "присоединились к возглавляемой Аргентиной международной операции <...> 17 ноября". Пентагон отправил на ее поиски "три усовершенствованных летательных аппарата, более 200 сотрудников поисково-спасательных служб, четыре подводных аппарата, один специализированный аппарат для проведения спасательных работ под водой, а также более 400 гидроакустических буев" были сброшены авиацией США для поиска подлодки. "Кроме того, Соединенные Штаты предоставили самую современную систему гидролокации в мире, которая была установлена на аргентинских поисковых судах", - рассказали в командовании.

При этом в САУТКОМ подчеркнули, что американские специалисты продолжат анализировать получаемые данные. ВС США "закончили поиски в областях, обозначенных ВМС Аргентины, изучив каждую область дважды при помощи современной аппаратуры", указали в пресс-службе.

Ранее ВМС Аргентины сообщили, что в зоне поиска субмарины были зафиксированы три объекта на глубине 500, 700 и 814 метров. Их обследование было отложено на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС Аргентины сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.