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СК проверяет данные СМИ о ростовском подростке, запертом в сарае с крысами

Происшествия
27 декабря, 23:33 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 27, декабря. /ТАСС

По данным СМИ, 14-летнего подростка запер отец

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи проверят появившуюся в СМИ информацию о том, что в Ростовской области подросток попал в больницу после того, как отец запер его в сарае, где мальчика покусали крысы, сообщила в среду пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В ряде федеральных и региональных СМИ опубликована информация, без ссылки на официальный источник, о том, что на территории села Султан Салы Мясниковского района Ростовской области отец запер 14-летнего подростка в сарае, где его искусали крысы. Впоследствии ребенок якобы был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следственное управление СК по Ростовской области и полицию сообщение о подобном факте не поступало.

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