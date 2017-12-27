В Пермском крае устанавливают виновных в гибели ребенка после его изъятия из семьи

ПЕРМЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Обстоятельства гибели трехлетнего ребенка, изъятого из семьи летом текущего года, расследуется в Пермском крае. Еще два ребенка, ранее изъятые из этой семьи, возвращены матери, сообщает в среду пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Прикамье.

Трехлетний мальчик умер в детской краевой больнице 16 декабря. В начале августа текущего года он был изъят из семьи вместе с братом и сестрой и находился сначала в Центре помощи детям, затем в семейно-воспитательной группе. 11 декабря ребенку стало плохо после падения, его доставили в реанимацию, где через несколько дней он умер.

"Мальчик умер от тяжелого инфекционного осложнения - остеомиелита. Все специалисты краевой детской больницы говорят, что такого спонтанного остеомиелита они не видели несколько десятков лет. Сейчас специалисты разбираются, почему это произошло и можно ли было это предотвратить", - рассказал ранее журналистам министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. По его словам, "любой случай детской смертности - это предмет серьезного разбирательства".

По данным регионального СУ СК, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Также в пресс-службе детского омбудсмена по Пермскому краю сообщили, что случай изъятия троих несовершеннолетних детей у матери был рассмотрен на заседании рабочей группы. "По итогам рассмотрения этого случая действия специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского района по отобранию детей были признаны неправомерными и необоснованными. В настоящее время дети возвращены в семью", - пояснили в аппарате уполномоченного. Ситуация находится на контроле краевого детского омбудсмена.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о ювенальной юстиции, назвал недопустимыми "беспардонное вмешательство" в дела семьи и ущемление интересов родителей. Таким образом он прокомментировал выступление сенатора Елены Мизулиной, посетовавшей на рост полномочий органов опеки и родительского бесправия в РФ. Президент заявил, что в целом согласен с необходимостью аккуратно действовать в сфере ювенальной юстиции и признал, что можно проанализировать отдельные положения Семейного кодекса.