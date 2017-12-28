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В калифорнийском Disneyland возобновили подачу электроэнергии

Происшествия
28 декабря, 0:11 дата обновления: 28 декабря, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Ранее из-за проблем в работе трансформатора отключилось несколько аттракционов

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НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Подача электроэнергии в тематическом парке развлечений Disneyland в городе Анахайм (штат Калифорния), в котором из-за неполадки трансформатора в среду остановились десятки аттракционов, практически полностью возобновлена. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителей парка.

По его данным, отключение произошло примерно в 11:00 по времени Западного побережья США (22:00 мск) в нескольких зонах парка. Примерно через час подача энергии была возобновлена почти во всех затронутых зонах, однако некоторые аттракционы могут до сих пор не работать, сообщили представители парка.

По их словам, причиной отключения электричества стала неполадка в работе трансформатора. Те посетители, которые находились в момент инцидента на аттракционах, были безопасно с них эвакуированы, сообщили представители Disneyland. Данных о том, что кто-либо мог пострадать, нет. В местном пожарном управлении также сообщили, что его сотрудников не вызывали для проведения каких-либо спасательных работ.

В официальном Twitter Disneyland в свою очередь сообщается, что парк в настоящий момент не принимает новых посетителей из-за слишком большой загруженности.

Основанный в 1955 году Disneyland занимает относительно небольшую для аналогичных тематических парков площадь в размере около 0,35 кв. км, однако является одним из самых популярных в мире. Ежедневно его посещают в среднем около 44 тыс. посетителей. Как отмечает CNBC, период рождественских и новогодних праздников традиционно является для парка самым загруженным в году.

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